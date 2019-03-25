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Mali’de 134 Sivilin Öldüğü Saldırıyı Hangi Örgüt Düzenledi?

25.03.2019 22:23 | Son Güncelleme

Mali'de 134 kişinin katledildiği saldırıdan sorumlu tutulan Dogon milisleri suçlamaları reddetti. İnsan hakları savunucularıysa grubun kısa bir süre önce de bölgede bir dizi saldırı düzenlediğine dikkat çekiyor

Mali’de 134 Sivilin Öldüğü Saldırıyı Hangi Örgüt Düzenledi?

Mali’nin merkezinde düzenlenen ve en az 134 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından suçlanan Dogon milisleri saldırıyı üstlenmedi.

Grubun lideri Yusuf Toloba saldırıyı düzenleyenin kendileri olmadığını söyledi.

İnsan Hakları Gözlem Örgütü (HRW) ise Toloba’nın Dogon milislerinin geçen aylarda bölgede çok sayıda saldırı düzenlediğine dikkat çekti.

Toloba, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada milis grubunu kurma nedeninin kendi topluluğuna yapılan saldırıları önlemek olduğunu söyledi. Toloba, Mali ordusunu saldırı sırasında bölgede bulunmamakla suçladı.

BM: Hayatını kaybedenlerin sayısı 134’e yükseldi

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre Mali’nin orta kesimindeki etnik Peuhl köyüne Cumartesi günü düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 134’e yükseldi.

AP haber ajansının ele geçirdiği bir videoda saldırı sonrası görüntülerde, köyde yanan evlerin içinde hayatını kaybedenler dikkat çekiyordu. Görüntülere ve görgü tanıklarına göre ölenler arasında hamile kadınlar ve küçük çocuklar da vardı.

Mali’nin başkenti Bamako’ya gelen BM Güvenlik Konseyi Başkanı François Delattre olayı “tarifsiz bir saldırı’’ olarak değerlendirdi ve kınadı.

BM Mali misyonu saldırıda en az 55 kişinin de yaralandığını ve yaralıların bölgeden çıkartılmaya çalışıldığını kaydetti.

New York’taysa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınayarak Malili yetkililere olayı ciddi şekilde soruşturmaları ve sorumluları adalet karşısına çıkarmaları çağrısında bulundu.

Dogon ve Peuhl grupları arasında gerilim yükseliyor

Mali’de 2013 yılında Fransa liderliğinde yapılan askeri operasyonla İslamcı militanlar ülkenin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinden çıkarılmıştı. Ancak kırsal kesimlerde yeniden örgütlenen militanlar Mali ordusuna ve BM misyonuna yönelik saldırılarına yeniden başladı. 2015’ten bu yana aşırılık yanlılarının eylemleri Mali’nin merkezine kadar ulaştı. Dogon ve Peuhl grupları arasında gerilim yeniden tırmandı.

Dogon milis grubu üyeleri Peuhl grubunu cihatçıları desteklemekle suçluyor. Peulh grubu ise Dogon milislerini aşırıcılıkla mücadelesinde Mali ordusunu desteklemekle suçluyor.

Aralık ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü milislerin Mali’nin orta ve kuzeyinde sivillere yönelik düzenledikleri saldırıların kontrolden çıktığı uyarısında bulunmuştu. İzleme Örgütü Dogon milisleri olarak da bilinen Dan Na Ambassagou adlı grubun ve liderinin çok sayıda zulüm yaptığını bildirmiş ve yetkililerinden sorumluların cezalandırılmasını istemişti.

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