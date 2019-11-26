HABER

Mali'de 2 helikopter çarpıştı, 13 Fransız askeri öldü

26.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Mali'de cihatçı örgütleri hedef aldığı belirtilen bir operasyonda 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 13 Fransız askeri öldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu 13 kahramanın tek bir amacı vardı: Bizi korumak" dedi.

Mali'de 2 helikopter çarpıştı, 13 Fransız askeri öldü

Mali'de cihatçı örgütleri hedef aldığı belirtilen bir operasyonda 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 13 Fransız askeri öldü.

Pazartesi günü meydana geldiği açıklanan olayın, Fransız ordusunda yakın tarihte yaşanan en büyük kazalardan biri olduğu belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Macron Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu 13 kahramanın tek bir amacı vardı: Bizi korumak" dedi.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1199256855266123776

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Helikopter kazasının nedeni henüz bilinmiyor.

AFP haber ajansına konuşan Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları sadece Tiger tipi bir taarruz helikopterinin, Cougar tipi bir askeri nakliye helikopteriyle çarpıştığını söyledi.

Toplam 38 Fransız askeri öldü

Fransa, 2013'te Mali'nin kuzeyinde birçok bölgeyi ele geçiren radikal İslamcılara karşı askeri operasyon başlatmış ve Mali'ye binlerce asker göndermişti.

Mali ordusu bu tarihten sonra militanların ele geçirdiği toprakları geri almıştı.

İstikrarsızlığın devam ettiği ülkedeki şiddet bölgedeki diğer ülkelere yayılmıştı.

Fransa'nın halen Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Çad'da, bu militanlara karşı operasyonlara katılan 4500 askeri bulunuyor.

Son kazayla, Fransa'nın Mali'ye müdahalesinden bu yana ülkede ölen Fransız askerlerinin sayısı 38'e çıktı.

Fransa'nın Mali operasyonu 'kısa süreli' olacak

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklamasıErmenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması
İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybettiİran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

"İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti"

İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın köprüleri teker teker çöküyor

İtalya'nın köprüleri teker teker çöküyor

Sapık, 9 yaşındaki kızı okulun önünden böyle kaçırdı

Sapık, 9 yaşındaki kızı okulun önünden böyle kaçırdı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı

1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.