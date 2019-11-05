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Mali'de 54 kişinin öldüğü saldırı dolayısıyla 3 gün yas ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita: - "İstikrarımız ve varlığımız mevzubahisken, önceliğimiz ulusal birliğimiz ve ordumuza desteğimiz olmalıdır"

DAKAR (AA) - Mali’de, geçen hafta düzenlenen 54 kişinin öldüğü saldırının ardından 3 gün yas ilan edildi.

Ulusal radyoda okunan cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın saldırılar sebebiyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Keita, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da ülkenin savaş halinde olduğunu ifade etti.

"İstikrarımız ve varlığımız mevzubahisken, önceliğimiz ulusal birliğimiz ve ordumuza desteğimiz olmalıdır." ifadesini kullanan Keita, düşmanın Mali halkını birbirine düşürme tuzağına karşı dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

Keita, saldırılar karşısında ordudan daha saldırgan bir tutum izlemesini istediğini vurguladı.

Mali'nin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya 1 Kasım’da teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirmişti.

- Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Mali saldırı

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