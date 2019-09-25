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Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 5 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 05:39 | Son Güncelleme

Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 5 ölü, 15 yaralı

Mali'de devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'da çevredekilerin devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tanker alev alarak patladı.

Patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesiyle alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçraması önlendi.

Yaralılar başkentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt BAMAKO Mali patlama tanker

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