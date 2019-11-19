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Mali'de askeri birliğe terörist saldırı: 24 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 04:13 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzey bölgesinde askeri birliğe kurulan pusuda 24 asker hayatını kaybetti 29 asker yaralandı - Askerler saldırıya karşılık vererek 17 teröristi etkisiz hale getirdi, yüzlerce kişi gözaltına alındı

Terörist saldırıların giderek arttığı Mali'nin kuzeyinde askeri bir birliğe kurulan pusuda ilk belirlemelere göre 24 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerince (FAMA) yapılan açıklamada, teröristlerin, Gao kentinin kuzeyindeki Tabankort yakınlarında, Nijer askerleriyle koordineli sınır devriyesi atan askeri birliği pusuya düşürerek saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, birlikteki askerlerden 24'ünün hayatını kaybettiği, 29'unun yaralandığı ve büyük miktarda askeri mühimmatın zayi olduğu ifade edilirken askerlerin karşılık vermesiyle 17 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yüzlerce şüpheli ise saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mali'nin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya 1 Kasım’da teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirmişti.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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asker birlik Gao Mali pusu saldırı

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