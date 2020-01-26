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Mali'de askeri kampa saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Mali’de bir ordu kampına düzenlenen saldırıda en az 19 asker hayatını kaybetti, beş asker de yaralandı.

Mali'de askeri kampa saldırı

Mali'de bir ordu kampına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 19 asker öldürüldü ve beş asker yaralandı. Fransız televizyonu RFI saldırının başkent Bamako’nun 400 kilometre kuzeyindeki Sokolo’da gerçekleştiğini duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen yerel bir siyasetçi saldırganların motosikletlerle geldiğini söyledi. Sokolo sakinlerinden Baba Gakou da ajansa yaptığı açıklamada saldırganların sayısının 100’den fazla olduğunu söyledi. "Sabah saat beşte geldiler. Jandarmaların geri çekilmesine izin vermediler. Ateş sesleri saat yedide kesildi" diyen görgü tanığı, saldırganların tüm silah ve araçları alarak kampı terk ettiğini söyledi. Gakou "Tüm ölülerini de yanlarına aldılar. Köyden hiç kimseye dokunmadılar" diye konuştu.

Bölgedeki bir insani yardım çalışanı da saldırganların gitmesi sonrasında kampa girdiğini söyleyerek olay mahallinin "tam bir kaos" olduğunu belirtti.

Mali’nin kuzeyinde ayrılıkçı ve radikal İslamcı gruplar ile hükümet arasında çatışmalar 2012 yılında başlamıştı. Çatışmalarda şimdiye kadar binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti. Bamako’daki hükümet en son, güvenlik ve siyasi çatışmalar nedeniyle tekrar tekrar ertelediği seçimlerin mart ayı sonunda yapılacağını duyurmuştu.

Mali'de Sahel bölgesinde 4 bin 500 Fransız askeri ve 13 bin Birleşmiş Milletler Barış Gücü bulunuyor.

AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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