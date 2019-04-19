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Mali’de Başbakan Maiga istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 07:04 | Son Güncelleme

Hükümeti hakkında gensoru önergesi verilen Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga görevini bıraktı

Mali’de Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga’nın istifa ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Maiga’nın perşembe günü geç saatlerde Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’ya sunduğu istifa dilekçesinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, iktidar ve muhalefetle yapılacak istişarelerden sonra kısa süre içerisinde yeni bir başbakanın atanacağı, ardından yeni hükümetin kurulacağı kaydedildi.

Maiga ve hükümeti hakkında verilen gensoru Mecliste görüşülecekti.

Ülkedeki Müslüman dini liderler ve muhalefetin yanı sıra iktidar koalisyonunun bazı üyeleri 23 Mart’ta 160 kişinin öldürüldüğü etnik çatışmadan sorumlu tuttukları Maiga'nın istifasını istiyordu.

Mali'nin orta kesimindeki Mopti bölgesinde mart sonunda Fulanilere ait bir köye yönelik saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıdan iki hafta sonra başkent Bamako’da, Başbakan Maiga'nın istifa etmesini istemek ve ülkenin merkez bölgelerindeki güvenlik sorununu protesto etmek için on binlerce kişi gösteri düzenlemişti.

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Başbakan istifa Maiga Mali

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