HABER

Mali'de Batılı askeri üslerin varlığı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 21:23 | Son Güncelleme

Mali'de Batılı askeri üslerin varlığı protesto edildi

Mali'nin sıklıkla terör saldırılarına maruz kalan merkez bölgesi Mopti'de, ülkedeki Batılı askeri üslerin varlığına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Mali Resmi Ajansının (AMAP) haberine göre, Mopti bölgesindeki kentte toplanan halk, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) merkezine yürüyerek Batılı güçlerin ülkedeki askeri varlığını protesto etti.

Protestocular, MINUSMA ve Fransa'nın Barkhane Operasyonu güçleri dahil Mali'deki tüm yabancı askeri güçlerin ülkeden ayrılmasını onların yerine Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMA) operasyonel varlığının artmasını talep etti.

Ellerinde, "MINUSMA dışarı, Barkhane dışarı, niyetinizi anladık" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Fransa ile yapılan savunma anlaşmasının gözden geçirilmesini istedi.

Göstericiler, ellerinde "MINUSMA, BM'nin parasını yemek için terörü finanse ediyor", "Mopti'nin kalkınma, güvenlik ve istikrarı için hep birlikte güvenle el ele", "Fransa sınırlarımızdan çekil", yazılı pankartlardaki sloganları atarak halkı birlik olmaya çağırdı.

Bölgeye bugün ulaşan Mali Başbakanı Boubou Cisse'nin burada geçireceği 2 günde, Boulkessi ve Mondoro karargahlarına yönelik saldırıda yaralananları ziyaret etmesi ve Soufroulaye kentinde silahsızlanma sürecini başlatması bekleniyor.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Bakan Çavuşoğlu'ndan DEAŞ açıklamasıBakan Çavuşoğlu'ndan DEAŞ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AMAP askeri Barkhane FAMA Fransa Mali MINUSMA protesto Üs

En Çok Okunan Haberler

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Ankara'da, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan Cihan Güneş'in baba evine ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan DEAŞ açıklaması

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika: AFAD duyurdu! Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.