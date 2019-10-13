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Mali'de Batılı üslerin varlığına gösterilen tepkilerin dozu artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 01:04 | Son Güncelleme

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu merkezi önünde toplanan göstericiler, misyona ait 50 konteynırı kırdı, 9'unu ateşe verdi, 2 aracı yaktı - Göstericiler, BM ile Fransa askerleri dahil Mali'deki tüm yabancı askeri güçlerin ülkeden ayrılmasını, Fransa ile yapılan savunma anlaşmasının gözden geçirilmesini talep ediyor

Mali'nin sıklıkla terör saldırılarına maruz kalan merkez bölgesi Mopti'de, Batılı askeri üslerin ülkedeki varlığına gösterilen tepkilerin dozu artıyor.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün de Savare kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) önünde toplanan halk, Batılı güçlerin ülkedeki askeri varlığına yönelik protestolarını sürdürdü.

Hükümet sözcüsü Yaya Sangare, protestocuların MINUSMA merkezinin önündeki malzeme dolu 50 konteynırı kırıp döktüğünü, 9'unu ateşe verdiğini, 2 MINUSMA aracını da yaktığını belirtti.

Sangare, tepkilerin dozunun arttığı gösterilere polisin müdahale ettiğini, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Diğer yandan, hükümet yetkilileri protestoculara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Protestocular, MINUSMA ve Fransa'nın Barkhane Operasyonu güçleri dahil Mali'deki tüm yabancı askeri güçlerin ülkeden ayrılması, onların yerine Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMA) operasyonel varlığının artırılması talebiyle perşembe günü gösteriler düzenlemişti.

Göstericiler, ayrıca Fransa ile yapılan savunma anlaşmasının gözden geçirilmesini talep ediyor.

- Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın Barkhane Operasyonu adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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