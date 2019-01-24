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Mali'de bıçaklanan Müslüman alimin hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 03:33 | Son Güncelleme

Mali Yüksek İslam Konseyi, Abdul Aziz Yattabare'nin ölümüyle ilgili devleti suçladı

Mali Yüksek İslam Konseyi, ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdul Aziz Yattabare'nin öldürülmesiyle ilgili devleti suçladı.

Konseyin Sözcüsü İssa Kaou Ndjim, yaptığı açıklamada, hükümetin, Yattabare'yi öldürdüğünü itiraf eden kişinin polise teslim olduğu yönündeki açıklamasının ikna edici olmadığını belirtti.

Hükümetin Yattabare'nin öldürülmesinin hemen ardından açıklama yaptığına dikkat çeken Ndjim, "Yattabare'nin katili olduğu belirtilen kişinin polise teslim olduğu söyleniyor. Buna şüpheyle yaklaşıyoruz. Genelde suç işleyen kişi kaçarken yakalanır ama burada kendisi polise gidiyor." diye konuştu.

Ndjim, açıklamada yer alan, "Yattabare'nin eşcinselliğe karşı çıktığı için öldürüldüğü" ifadesini, ülkede eşcinselliği eleştiren herkesi benzer bir son beklediğine dair tehdit olarak nitelendirdi.

Mali Yüksek İslam Konseyi Başkanı Mahmut Dicko'nun da Batı merkezli eşcinsellik kampanyalarına karşı çıktığı için karalama kampanyasıyla karşıya karşıya olduğunu belirten Ndjim, "Biz Mahmut Dicko gibi dini liderlerimize sadığız, rejime değil." ifadesini kullandı.

Mali'de 19 Ocak günü ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdul Aziz Yattabare, kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri süren genç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Yattabare'nin geçen ay ülkede Hollanda merkezli bir vakfın, "cinsellik eğitimi altında eşcinselliğe özendiren bir eğitim programı" yürütmesine karşı çıktığı için siyasi hedef haline geldiği belirtiliyor.

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İmam Abdul Aziz Yattabare Mahmut Dicko Mali

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