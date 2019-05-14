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Mali’de bir katliam daha: 12 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

Mali’de kabileler arasında devam eden çatışmalarda, Heremakono kasabasında yaşayan Peul kabilesinden 12 kişi öldürüldü.Geçtiğimiz aylarda geride onlarca ölü bırakan kabileler arası şiddet olaylarının yaşandığı Mali’den bir katliam haberi daha geldi.

Mali’de kabileler arasında devam eden çatışmalarda, Heremakono kasabasında yaşayan Peul kabilesinden 12 kişi öldürüldü.
Geçtiğimiz aylarda geride onlarca ölü bırakan kabileler arası şiddet olaylarının yaşandığı Mali’den bir katliam haberi daha geldi. Bu kez ülkenin merkezindeki Segou eyaletinde düzenlenen saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel Maliactu haber ajansının verdiği bilgilere göre, geleneksel Donzo avcıları gibi giyinmiş silahlı kişiler, Niono havzasında bulunan Heremakono kasabasına saldırdı. Kadınlar ve çocuklar dahil 12 kişi öldürüldü. Saldırıya uğrayan köyde çoğunlukla Peul topluluğu üyelerinin yaşadığı öğrenildi.
Mali’nin merkezi, son aylarda Peul bölgelerine yapılan saldırılar ile şiddet dalgası sarmalına girdi, 150’den fazla insan öldürüldü.
Bu etnik ve toplumsal şiddetin, iki uluslararası terörist grup El Kaide ve DEAŞ dahil olmak üzere ülkede faaliyet gösteren birkaç silahlı grup tarafından körüklendiği biliniyor. BM verilerine göre Mali’de Mopti bölgesinde yaşayan 45 bin kişiden 20 bini yerlerinden edildi. Ayrıca tüm ülkede 99 bin kişinin yerlerinden edildiği biliniyor.

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