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Mali’de bir köyde 100 kişi öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:45 | Son Güncelleme

Mali’de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 100 kişinin öldürüldüğü belirtildi.Batı Afrika ülkesi Mali’nin Bandiagara bölgesinde yer alan Sangha kasabası yakınında Dogon etnik grubunun yaşadığı Sobane-Kou köyünde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Mali’de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 100 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Batı Afrika ülkesi Mali’nin Bandiagara bölgesinde yer alan Sangha kasabası yakınında Dogon etnik grubunun yaşadığı Sobane-Kou köyünde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve cesetlerin yakıldığı öğrenildi.
Mali’de son aylarda Dogon ve Fulani etnik grupları arasında çatışmalar yaşanıyor.
Mali’nin Mopti bölgesindeki Fulani etnik grubunun yaşadığı Ogossagou köyüne 23 Mart’ta düzenlenen saldırı sonucu 165 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin merkezinde yaşanan saldırının Dogon etnik gurubu kıyafetleri giyen silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

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