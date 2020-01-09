HABER
  4. Mali’de BM güçlerine roketli saldırı: 20 yaralı

Mali’de BM güçlerine roketli saldırı: 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 20:48 | Son Güncelleme

Mali’de bulunan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na (MINUSMA) düzenlenen roketli saldırıda 20 kişi yaralandı.Mali’de bulunan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcüsü Olivier Salgado, Mali’nin kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler Barış Güçleri’ne ait askeri üslere yönelik füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Mali’de bulunan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na (MINUSMA) düzenlenen roketli saldırıda 20 kişi yaralandı.
Mali’de bulunan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcüsü Olivier Salgado, Mali’nin kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler Barış Güçleri’ne ait askeri üslere yönelik füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Salgado Twitter hesabından, "Mali’nin kuzeyindeki füze saldırısından sonra 20 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu. Yaralılardan 2’sinin sivil olduğu öğrenilirken, 6 kişinin ise ağır yaralandığı kaydedildi.
Salgado, saldırının yerel saatle 18.00’de Tessalit bölgesinde bulunan üsse yapıldığını belirtirken, şu ana kadar hiçbir grubun saldırıyı üstlenmediğini ifade etti. Yerel basın ise saldırının Ansar al-Din militanları tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.
Mavi Kaskılar olarak bilinen MINUSMA, BM tarafından Nisan 2013’te Mali’de özel güvenlik görevleri yürütmek için kurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdiJandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaBursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

Sınır kapısında teslim oldular!

Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar ortaya çıktı!

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

Endoskopi sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Eskişehir'de bir öğretmen 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisini dövdü, soruşturma başlatıldı

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

Sokak ortasında iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.