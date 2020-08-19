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Mali'de darbe: Cumhurbaşkanı istifa etti

19.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Mali'de askeri darbe üzerine Cumhurbaşkanı Keita görevi bıraktığını ve parlamentonun feshedildiğini açıkladı.

Mali'de darbe: Cumhurbaşkanı istifa etti

Ordu, ülkede "erken seçimlerin" yapılacağını duyurdu.Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa ettiğini açıkladı. Keita, Çarşamba sabahı televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, "Görevimi bırakmaya karar verdim" ifadesini kullandı. Keita, parlamentonun da feshedildiğini açıkladı. Mali resmi televizyonu RFI, ordunun ülkede yönetimi üstlenmesi için Ulusal Komite'nin kurulduğunu duyurdu.

Keita'nın istifasını açıklamasından birkaç saat sonra ordunun yüksek rütbeli komutanları, "siyasi bir geçiş sürecinin" ardından ülkede erken seçimlerin yapılacağını açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ismael Wague, "Ulusal Komite'nin vatansever güçleri olarak, halka ve tarihe karşı sorumluluğu üstlenmeye karar verdik" açıklamasında bulundu. Wague, erken seçimlerin "uygun bir zamanda yapılacağını" söyledi.

Keita'nın istifası isteniyordu

Ülkede Salı günü başlayan olaylarda görgü tanıklarının aktardığına göre, başkent Bamako'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kati'deki bir garnizonda askerlerin havaya ateş açmasının ardından askeri bir konvoyun Bamako'ya gittiği ve kent merkezinde toplanan halk tarafından sevinç gösterileri ile karşılandığı belirtildi. İsyancı askerlere "tüm yanlış anlaşılmaların giderilmesi" için silahları bırakma çağrısı yapan Başbakan Boubou Cisse'nin Cumhurbaşkanı Keita ile birlikte darbeci askerler tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Mali'de uzun süredir siyasi ve ekonomik kriz yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Keita, 2012 yılından bu yana ülkenin kuzeyinde etkin olan cihatçı isyanı kontrol altına alamadığı gerekçesiyle baskı altında bulunuyordu. Yolsuzluk ve seçimlerde usulsüzlük yapmakla itham edilen Keita, halkın desteğini kaybetmişti. Ülkede siyasi reformların gerçekleştirilememesi ve ekonominin zayıflaması nedeniyle muhalefet Keita'nın istifasını talep ediyor ve ülkede sıklıkla protesto gösterileri düzenleniyordu.

Uluslararası tepki

Mali'deki askeri darbe uluslararası düzeyde tepkilere yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirterek, "ülkede anayasal düzenin ve hukukun üstünlüğünün derhal yeniden sağlanması" çağrısında bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da, ülkede anayasaya uygun olmayan bir şekilde yapılan hükümet değişikliğinin "sert bir şekilde" kınandığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, darbenin ülkedeki "derin siyasi krize kesinlikle yanıt olmadığını" vurgulayarak, ECOWAS ve Afrika Birliği ile birlikte Mali'deki taraflara diyalog çağrısında bulundu.

AFP,dpa,epd/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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