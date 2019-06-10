Mali’de Etnik Saldırı: En Az 95 Ölü

Mali’nin merkezinde Dogon köyüne düzenlenen saldırıda yerel kaynaklar ve hükümet yetkililerine göre evler yakıldı, en az 95 kişi öldü. Saldırıları Fulani etnik grubunun düzenlediği sanılıyor.

Mali’de Ocak ayından bu yana Dogonlu avcılar ile ve Fulani çobanları arasında şiddet olayları sürüyor. Mart ayında silahlı kişiler 150’den fazla Fulani’yi öldürmüş, bu olay Mali yakın tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Olayın meydana geldiği Sangha bölgesi Valisi, köyün alevler altında kaldığını ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Vali, 300 kişilik köyde yalnızca 50 kişiden yanıt alabildiklerini kaydetti.

El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin üs olarak kullandığı Mali’nin çorak ve yarı çöl bölgelerinde Fulani etnik grubu ve rakip gruplar arasında meydana gelen şiddet olayları güvenlik sorunlarını iyice arttırıyor.

Terör grupları, Mali ve komşuları Burkina Faso ve Nijer gibi ülkelerde etnik rekabeti kullanarak istihdam sağlıyor ve etkinlik alanlarını genişletiyor.

Mali hükümeti ülkenin birçok bölgesinde kontrolü kaybetmiş, cihatçılara karşı verilen savaşta kaynaklarını tüketmiş durumda.

Dogonlar, Fulaniler’i İslamcı militanları korumakla suçluyor, Fulaniler ise suçlamaları reddediyor.

2013’te Fransa, eski kolonisi Mali’de askeri operasyon düzenleyerek kuzeyden gelen cihatçıları geri püskürtmüştü, ancak o zamandan bu yana cihatçılar yeniden örgütlenmiş durumda.

