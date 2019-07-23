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Mali’de Fransız üssüne bombalı saldırı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

Mali’nin Gao kentinde Fransız askeri üssüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker ve 2 çocuk yaralandı.Mali’nin Kuzeydoğusundaki Gao kentinde Fransa’ya ait bir askeri üssün girişinde yerel saatle 15.45’te bombalı araç patlaması sonucu Fransız ve Estonyalı 3 asker ile 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Mali’nin Gao kentinde Fransız askeri üssüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker ve 2 çocuk yaralandı.
Mali’nin Kuzeydoğusundaki Gao kentinde Fransa’ya ait bir askeri üssün girişinde yerel saatle 15.45’te bombalı araç patlaması sonucu Fransız ve Estonyalı 3 asker ile 2 çocuğun yaralandığı bildirildi. Saldırıya uğrayan üs, Fransız "Barkhane" kuvvetleri, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Kuvveti (MINUSMA) ve Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) arasında bölünerek kullanılıyor. Elli Estonyalı asker, Gao’daki "Barkhane" operasyonu için devriye ve koruma göreviyle bölgeye sevk Fransız ve Malili askeri birliklere koruma sağlıyor.
Sahel bölgesinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanması amacıyla Fransa tarafından yönetilen Barkhane Operasyonu için geçtiğimiz yıl 4 bin 500 Fransız askeri ve 2 bin 700 Mali askeri bölgeye sevk edilmişti. Gao, Mali’nin Fransa’daki en büyük daimi üssüne ev sahipliği yaparken, Tessalit ve Kidal’de iki adet ‘geçici ilerleme üssü’ bulunuyor.

Bombalı araç BM renklerine boyanmıştı
Fransız askeri sözcüsü Albay Frederic Barbry “Gao’daki askeri kampın Fransız kısmı girişinde bir saldırı oldu. Üssün içine bir saldırı olmadı” dedi. Albay Barbry, askerlerin yaralarının ölümcül olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, üste tedavi altına alındı.
Bamako’daki bir Malili güvenlik kaynağı "BM araçlarının renklerine boyanmış olan bombalı araçta, en az üç intihar bombacısı vardı. Ayrıca, Mali kampının Fransız tarafına sınır olan kısmında 8 yaşından küçük 2 çocuk da dahil olmak üzere birkaç kişi yaralandı. Patlamada kapı ve pencereleri patladı" dedi. Yapılan açıklamada, Malili askerleri üssün girişindeki kontrol noktasını zorlamaya çalışan bir araca ateş ettikleri ve patlamadan öncesinde araç içinden karşı ateş açıldığı belirtildi.

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