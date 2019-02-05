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Mali'de güvenlik güçleri yanlışlıkla bir belediye başkanını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 21:50 | Son Güncelleme

Anderaboukane Belediye Başkanı Hamad Ahmed'e ait aracın, uyarı ateşine rağmen durmaması üzerine intihar saldırısından şüphelenen güvenlik güçlerinin araca doğrudan ateş ettiği açıklandı

Mali'nin güneydoğusundaki Menaka bölgesinde bir belediye başkanının güvenlik güçleri tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü bildirildi.

Mali Ordusundan yapılan açıklamada, Anderaboukane Belediye Başkanı Hamad Ahmed'e ait aracın, ordu tarafından açılan uyarı ateşine rağmen durmadığı belirtildi.

Bölgede Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir barış misyonunun bulunduğu hatırlatılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bir intihar saldırısından şüphelenerek durmayan aracı hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda ağır yaralanan Hamad Ahmed'in yaşamını yitirdiği, beraberindeki 3 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma açıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Aguelhok beldesinde görev yapan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonuna (MINUSMA) bağlı Çad birliği, 20 Ocak'ta teröristlerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda 10 barış gücü askeri yaşamını yitirmiş, 25 asker yaralanmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimlerinde 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırıları yaşanıyor.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, ülkedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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