Mali'de güvenlik krizinin aşılması için barış girişimi

Mali'nin aylardır çatışmalara ve saldırılara sahne olan merkez bölgesi Mopti'ye barışın gelmesi için dini topluluklarla bölgenin temsilcileri harekete geçti.

Yerel basındaki haberlere göre, Müslüman, Katolik ve Protestan topluluklarla Mopti bölgesi temsilcileri, başkent Bamako'da bir araya geldi.

Düzenlenen basın toplantısında, girişimle Mopti bölgesinde uzun süredir devam eden güvenlik krizinin aşılmasında katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Girişimin öncülerinden eski Mali Barolar Birliği Başkanı Kassoum Tapo, krizin çözülmesine yardımcı olmak için Mopti bölgesine farklı etnik ve dini gruplarla kurumların temsilcilerinin bulunduğu heyetler göndereceklerini aktardı.

Bamako Başpiskoposu Kardinal Jean Zerbo, yaşanan trajedinin kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini ifade ederek "Görevimiz iki aşamalı, gözcü gibi hareket etmeli ve tehlike ortaya çıktığında çatışmaları engellemeliyiz, arabulucu olmalıyız." dedi.

Girişime katılanlar, Mali halkını birlik olmaya çağırdı ve Mopti bölgesindeki güvenlik krizi konusunda yakın zamanda geniş kapsamlı bir barış forumu düzenleneceğini duyurdu.