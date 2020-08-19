Mali'de Hükümetin Darbeyle Devrilmesine Türkiye'den Tepki

Batı Afrika ülkesi Mali’de darbe sonucu hükümetin devrilmesiyle ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın darbe sonucu istifa etmek zorunda kalmasının üzüntü ve endişeyle karşılandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Mali’de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Parlamento ve Hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz. Dost ve Kardeş Mali’de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali’nin yanında yer almaya devam edecektir” denildi.
Keita istifasını TV’den yaptığı açıklamayla duyurdu
Mali’de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, kendisinin istifası ve parlamentoyu fesh etme kararını dün gece devlet televizyonunda açıkladı. Keita’nın Corona virüsü salgını nedeniyle açıklamasını yüzünde cerrahi maskeyle yaptığı görüldü. Keita’nın açıklamanın ardından ordu tarafından ev hapsine alındığı belirtilirken ülkede muhalefet yandaşları hükümetin devrilmesini sokak gösterileriyle kutladı.
Mali’de hükümet karşıtı gösteriler aylardır sürmekteydi. Bugüne dek güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 14 kişi ölmüş 154 kişi de yaralanmıştı.