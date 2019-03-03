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Mali'de mayın patlamasında 9 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 05:21 | Son Güncelleme

Mali'de mayın patlamasında 9 asker öldü

Mali'nin merkez bölgesi Mopti'de, yola yerleştirilen mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 9 askerin öldüğü bildirildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMA) yapılan açıklamaya göre, Mali, Moritanya, Nijer, Çad ve Burkina Faso'dan oluşan G5 Sahel ortak gücü askerlerini taşıyan aracın, Boulkessy kenti yakınlarında yola döşenen el yapımı mayının üzerinden geçmesiyle patlama meydana geldi.

Patlamada 9 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Ülkede geçen hafta, Diankabou beldesinde kaybolan bir kişiye ait cesedin içine yerleştirilen patlayıcının söz konusu kişinin ailesi ve yakınları yaklaştığı sırada infilak etmesiyle 17 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
g5 Sahel Mali mayın paklama

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