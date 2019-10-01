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Mali'de ordu karargahlarına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

Boulkessi'deki askeri kampa ve Mondoro'daki garnizona yönelik saldırılarda 2 sivil öldü

Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda iki sivilin öldüğü bildirildi.

Mali İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki gece, Mopti bölgesindeki Boulkessi'de askeri kampa ve Mondoro'da garnizona silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırganların kimliğinin belirlenemediği, saldırılarda karargahların büyük ölçüde zarar gördüğü ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada da saldırılarda iki sivilin kaza kurşunuyla yaşamını yitirdiği, üç kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıya uğrayan karargahlar birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Karargah Mali ordu saldırı şiddet

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