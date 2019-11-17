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Mali'de ordudan merkez bölgelerde operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 20:46 | Son Güncelleme

Fulani köyüne yönelik saldırının ardından düzenlenen operasyonda 19 saldırgan etkisiz hale getirildi

Mali’de ordu, çarşamba günü 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan Fulani köyüne yönelik saldırının ardından başlattığı operasyonda 19 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ordu, Mopti bölgesindeki Mondoro kentinde cuma günü düzenlediği operasyonda 9 teröristi etkisiz hale getirdi, bir makineli tabanca ile motorsiklet ele geçirdi.

Ordu, merkezdeki Ouenkoro bölgesinde cumartesi günü düzenlediği baskında 10 saldırganı öldürdü, 20’sini yakaladı, çok sayıda motosiklet, av tüfeği ile fişek ele geçirdi.

Mopti’deki Fulani köyü Peh’e 13 Kasım’da geleneksel avcı kıyafeti giymiş kişiler saldırı düzenlemiş, 20 kişi hayatını kaybetmişti.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana etnik, ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Mopti bölgesinde, avcı Dogon ile hayvancılıkla uğraşan Fulani kabileleri arasında toprak ve kaynak hakimiyeti nedeniyle sık sık çatışma yaşanıyor.

Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan etnik çatışmalarda yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, bölgedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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FAMA Fulani Mali operasyon ordu

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