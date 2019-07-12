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Mali'de yolcu otobüsü ve sivil kampa saldırı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 07:10 | Son Güncelleme

Mali'de yolcu otobüsü ve sivil kampa saldırı: 7 ölü

Afrika ülkesi Mali'nin kuzeydoğusunda motosikletli silahlı kişilerin yolcu otobüsüne ve bir kampa düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler Nijer sınırındaki Menaka bölgesinde bir yolcu otobüsüne saldırdı. Saldırganlar daha sonra yakındaki sivil bir kampa da saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 yolcu ve kamptaki 2 sivil dahil toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik kaynakları jandarmanın soruşturma başlattığını belirtti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimlerinde 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırıları yaşanıyor.

Bölgenin kadim topluluğu Tuareglerin yoğunlukta olduğu Menaka bölgesinde DEAŞ ve diğer terörist gruplar faaliyet gösteriyor.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, bölgedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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