MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Malik Ayhan biyografisi...

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Malik Ayhan biyografisi...

01.04.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İbret Olsun" ve "Yar Yar" isimli şarkılarıyla büyük çıkış yakalamış olan CanKan grubunun solisti Malik Ayhan bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki müzik piyasasında bir dönem çok konuşulmuş olan Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte İşte Malik Ayhan biyografisi...

Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Malik Ayhan biyografisi...

Daha önce "İbret Olsun" ve "Yar Yar" isimli şarkılarıyla oldukça büyük çıkış yakalamış olan CanKan grubunun solisti Malik Ayhan 1 Nisan tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki müzik piyasasında bir dönem çok konuşulmuş olan Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

MALİK AYHAN KİMDİR?

CanKan grubunun üyesi Ayhan Malik 19 Ağustos 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve aslen Konyalı’dır. Terazi burcu olan Ayhan Maliki, eğitim hayatını İstanbul’da tamamlamıştır. Ortak bir arkadaşları sayesinde bir araya gelmiş olan Fatih Altıntaş ve Ayhan Malik birlikte müzik piyasasına katılma kararı alarak “CanKan” adını verdikleri grubu kurmuşlardır.

İlk olarak 2005 yılında “İbret Olsun” albümüyle çıkış yapan grup, albümdeki “Yar Yar” parçalarıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. 2007 yılında “Cayır Cayır” albümünü piyasaya süren grup albümdeki “Yaranamadım” şarkısıyla büyük bir yükseliş yakalayarak geniş bir dinleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştır. 2008 yılından sonra aralarında tartışmalar olduğu iddia edilen CanKan grubu yollarını ayırma kararı almış ve CanKan müzik dünyasındaki varlığını Fatih Abb tarafından sürdürmeye devam etmiştir. Uzun bir süre müziğe ara veren Fatih Abb 2016 yılında “Ölümsüz Aşk” albümüyle tekrardan dinleyicisiyle buluşmuştur.

MALİK AYHAN ALBÜMLERİ

2016 – Ölümsüz Aşk
2007 – Cayır Cayır
2005 – İbret Olsun

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Son paylaşımı şoke etti! 'Gerçek olamaz'Son paylaşımı şoke etti! 'Gerçek olamaz'
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Olivia Culpo giyinirken paylaştı! 'Güldüğüm halde...'

Giyinirken paylaştığı fotoğrafla gündem oldu

Ahmet Kural kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Ahmet Kural kimdir?

Ahmet Kural kimdir?

Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı: 'Kadınım...'

Romantik kutlama: 'Kadınım...'

Bade Arazlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

Bade Arazlı sevecen tavırlarıyla dikkat çekiyor

Bella Hadid podyumda parladı! Herkesi mest etti

Göğüs uçlarını sakladı! Podyumu salladı

Demet Alişan konuğu Kadir Demir kimdir? Kadir Demir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Prof. Dr. Kadir Demir kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.