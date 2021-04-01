Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Malik Ayhan biyografisi...

Daha önce "İbret Olsun" ve "Yar Yar" isimli şarkılarıyla oldukça büyük çıkış yakalamış olan CanKan grubunun solisti Malik Ayhan 1 Nisan tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki müzik piyasasında bir dönem çok konuşulmuş olan Malik Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

MALİK AYHAN KİMDİR?

CanKan grubunun üyesi Ayhan Malik 19 Ağustos 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve aslen Konyalı’dır. Terazi burcu olan Ayhan Maliki, eğitim hayatını İstanbul’da tamamlamıştır. Ortak bir arkadaşları sayesinde bir araya gelmiş olan Fatih Altıntaş ve Ayhan Malik birlikte müzik piyasasına katılma kararı alarak “CanKan” adını verdikleri grubu kurmuşlardır.

İlk olarak 2005 yılında “İbret Olsun” albümüyle çıkış yapan grup, albümdeki “Yar Yar” parçalarıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. 2007 yılında “Cayır Cayır” albümünü piyasaya süren grup albümdeki “Yaranamadım” şarkısıyla büyük bir yükseliş yakalayarak geniş bir dinleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştır. 2008 yılından sonra aralarında tartışmalar olduğu iddia edilen CanKan grubu yollarını ayırma kararı almış ve CanKan müzik dünyasındaki varlığını Fatih Abb tarafından sürdürmeye devam etmiştir. Uzun bir süre müziğe ara veren Fatih Abb 2016 yılında “Ölümsüz Aşk” albümüyle tekrardan dinleyicisiyle buluşmuştur.

MALİK AYHAN ALBÜMLERİ

2016 – Ölümsüz Aşk

2007 – Cayır Cayır

2005 – İbret Olsun

