Malikanesinde asılı halde bulunan iş adamı kara listede miydi? Adını da değiştirmişti...

Rus iş adamının şüpheli ölümünün ardından İngiliz polisi harekete geçti. Polis, karısı Jane ile birlikte görüntülenen Mikhail Watford'un ölümünü, hedef listesinde olabileceği korkusuyla 'son derece ciddiyetle' araştırıyor. Watford, adını da değiştirmişti.

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66 yaşındaki 3 çocuk babası Watford, servetini Ukrayna'daki petrol rafinerilerinden elde etmişti ve İngiltere'ye taşındıktan sonra bir emlak firması kurdu.

Polis, hedef listesinde olabileceği korkusuyla ölümü “son derece ciddiyetle” araştırıyor. Rusya'dan İngiltere'ye göç eden birçok Rus vatandaşı var.

ÖLÜMÜNÜN ZAMANLAMASI VE UKRAYNA’NIN İŞGALİ TESADÜF DEĞİL

Bir aile dostu şunları söyledi: “Akıl sağlığı Ukrayna'daki durumdan etkilenmiş olabilir. Ölümünün zamanlaması ve Ukrayna'nın işgali kesinlikle tesadüf değil."

“Onun ölümü çok fazla soruyu beraberinde getiriyor. Birleşik Krallık'taki Rus vatandaşlarının ve ortaklarının diğer tüm şüpheli ölümlerinden sonra, Mikhail’in ölümüyle ilgili spekülasyonların olması çok doğal."

ADINI DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

Bay Watford, 2000'lerde buraya taşındıktan sonra adını Tolstosheya'dan değiştirdi.

Estonyalı eşi Jane, iki çocuğu ve ilk evliliğinden olan yaşça daha büyük oğluyla 18 milyon sterlinlik Wentworth Malikanesi'ndeki bir konutta yaşıyordu.

Watford’un Rus annesi de bu apartmanlardan birinde yan evde yaşıyordu ve oğlunun cesedi bulunduğunda evdeydi.

YAŞAMAK İÇİN HER TÜRLÜ NEDENE SAHİPTİ

Hayatını kaybeden Watford'un bir dostu şu ifadeleri kullandı: “Bu gerçekten şok edici. Mikhail yaşamak için her türlü nedene sahipti. Güzel bir karısı, çocukları ve hayalleri süsleyen bir evi vardı. Hiç mantıklı değil."

Surrey Polisi dün yaptığı açıklamada, "Ölümün detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor ancak şu anda şüpheli bir durum olduğuna inanılmıyor." dedi.



