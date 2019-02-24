BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, "Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var." dedi.

Maliki, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı el-Ahad TV'de katıldığı programda ülke içi ve bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Maliki, "ABD'li güçlerin Irak'tan çıkarılması meclisin yetkisi dahilinde değil. Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

ABD'li askerlerin Irak'a hükümeti döneminde çağrıldığı eleştirilerine yanıt veren Maliki, "Hükümetim döneminde hiçbir ABD'li asker ülkeye girmedi." dedi.

- Sadr ile barışma sinyali

Sadr Akımı lideri Mukteda es-Sadr ile barışma sinyalleri veren Maliki, "Bize bir adım atana metrelerce adım atarak karşılık veririm. Bu, Sadr ya da başkası olabilir. Sadr ile görüşme konusunda da benim açımdan hiçbir mani yok. Hiçbir kimseyle barışma girişimini de reddetmem." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti.