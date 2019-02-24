HABER

Maliki'den "Irak'ta ABD'ye ihtiyaç var" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:47 | Son Güncelleme

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki: - "Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var"

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, "Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var." dedi.

Maliki, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı el-Ahad TV'de katıldığı programda ülke içi ve bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Maliki, "ABD'li güçlerin Irak'tan çıkarılması meclisin yetkisi dahilinde değil. Irak'ta ABD'li askeri müsteşar, uzman ve eğitmene ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

ABD'li askerlerin Irak'a hükümeti döneminde çağrıldığı eleştirilerine yanıt veren Maliki, "Hükümetim döneminde hiçbir ABD'li asker ülkeye girmedi." dedi.

- Sadr ile barışma sinyali

Sadr Akımı lideri Mukteda es-Sadr ile barışma sinyalleri veren Maliki, "Bize bir adım atana metrelerce adım atarak karşılık veririm. Bu, Sadr ya da başkası olabilir. Sadr ile görüşme konusunda da benim açımdan hiçbir mani yok. Hiçbir kimseyle barışma girişimini de reddetmem." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti.

Trump'ın bu açıklamaları ülkede tartışılmaya devam ediyor.

ABD Başkanı'nın bu açıklamaları İran'a yakın Şii siyasi ve milis tarafların tepkisine neden oldu. Söz konusu gruplar, gelecek ay oturumların başlaması beklenen meclisi adres göstererek, "ABD'li güçlerin Irak’tan çıkarılması" yönünde karar aldırma tehdidinde bulunuyor.

İran'a yakın meclis gruplarına, Sadr Akımı lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu'nun da destek vereceği kaydediliyor.

Tahran yönetimine yakın özellikle Şii milis liderlerden ABD'li güçlerin Irak'taki varlığına sert tepkiler gelirken Maliki'nin bu konudaki açıklamaları dikkati çekti.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden Irak'a asker gönderdi.

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
İstanbul'da kar yağışı; Araçlar yolda kaldı, TIR kaza yaptıİstanbul'da kar yağışı; Araçlar yolda kaldı, TIR kaza yaptı
Endonezya’da limanda yangın: 20 tekne yandıEndonezya’da limanda yangın: 20 tekne yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Maliki

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSKİ'den İstanbullular'a önemli uyarı: Önleminizi alın

İSKİ'den İstanbullular'a önemli uyarı!

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul beyaza büründü! Sıcaklık sıfır derece

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.