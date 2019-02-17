HABER

"Maliki'nin yolsuzluğu DEAŞ'ın yükselişine katkı sağladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

ABD merkezli "Daily Beast" adlı internet sitesi, Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki'nin ABD şirketlerinden aldığı rüşvetle "DEAŞ'ın yükselişine doğrudan katkıda bulunduğunu" öne sürdü

Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki'nin yaptığı yolsuzlukların, DEAŞ'ın yükselişine doğrudan katkıda bulunduğu iddia edildi.

ABD merkezli "Daily Beast" adlı internet sitesi, ABD Adalet Bakanlığının, Amerikalı vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olan özel sözleşmeler için Iraklı yetkililere rüşvet verdiği şüphesiyle askeri müteahhitlik firması "Sallyport Global"a yönelik yolsuzluk soruşturması yürüttüğünü yazdı.

Sitenin haberinde ismi açıklanmayan çok sayıda kaynak, söz konusu yolsuzlukların, DEAŞ'ın yükselişine "kapı araladığını" savundu.

Kaynaklar, Irak'ın eski Başbakanı Maliki ve akrabaları başta olmak üzere Iraklı yetkililerin dahil olduğu yolsuzluk zincirinde, Körfez bölgesinde şirketlerle yapılan anlaşmalar, Sallyport ve diğer bazı Amerikan şirketlerinin Kuveyt şirketi "Afaq" ile ilişkisi ve Irak hükümetiyle olan bağlantılarına dikkati çekti.

Haberde, "Gölgeli ödemeler, askeri endüstrimiz ve nihayetinde Amerikan hükümeti, Maliki'ye 'gerçek hayattaki derin devletini' inşa etmesi için para verdi. Maliki, İran destekli Şii ölüm ekiplerini ve mezhepçiliği finanse etti, ülkesini kaosa sürükledi ve bitmeyen bir savaşı sürdürdü." ifadesi kullanıldı.

Görüşlerine yer verilen bir yetkili, "Maliki'nin yolsuzluğu, DEAŞ'ın yükselişine doğrudan katkıda bulundu." dedi.

Diğer yandan Maliki'nin basın ofisi sorumlusu Hişam el-Rikabi, söz konusu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, haberi yapan site hakkında dava açacaklarını belirtti.

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!
Ekrem İmamoğlu, 'Kent Anayasası Forumu'nda konuştu Ekrem İmamoğlu, 'Kent Anayasası Forumu'nda konuştu 
Çöken asfalta esnaf önlemiÇöken asfalta esnaf önlemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak Eski Başbakanı Nuri el-Maliki Sallyport Global Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Sakarya'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sakarya'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.