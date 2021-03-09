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  4. Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

09.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Malili eski futbolcu Fernand Coulibaly'in YouTube'da Atakan Kurt'un kanalında yaptığı Hasan Şaş açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Coulibaly, "Hasan Şaş ile grup seks yaptık!" açıklaması olay yarattı. İşte Coulibaly'in dikkat çeken açıklamaları...

Malili eski futbolcu Fernand Coulibaly, YouTube'da Atakan Kurt'un kanalına konuk oldu. Eski futbolcu, yaptığı itiraflarla gündem oldu.

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İşte Fernand Coulibaly'nin eski milli futbolcu Hasan Şaş ile ilgili şok açıklamaları: "Ankaragücü'nde Hasan Şaş ile beraber oynuyorduk. Bir gün bana 'Senin oteldeki oda nasıl, bana küçük oda vermişler' dedi. Ben de iyi dedim. 'Yarın bırakır mısın bana işim var' dedi. Ben de mal değilim anladım, 'Gelirken iki tane getir' dedim.
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"HASAN ŞORTUNU İNDİRMİYOR"

Ertesi gün biz 4 kişi otelde buluştuk. Hasan bir türlü başlamıyor. Cevap da vermiyor. Neyse ben başladım artık, Hasan da ses yok şortunu indirmiyor. Sordum yine, 'Ya Coulibaly seninki büyük, benimki küçük. Utanıyorum' dedi. 'Tamam kardeşim, herkes zenci değil' dedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ahlak ve karakter olmayınca bunlar normal oluyor.
Anlatılmayacak olay ayıp etmiş coulibaly hasan şaşı hic sevmem ama gizli kalınması gereken birşey.insan gûnah bile işliyorsa gizli işlemeli Şahit olmamalı
Rezillik..

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