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Mali'nin başkenti Bamako'da güvenlik operasyonunda 600 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:24 | Son Güncelleme

Başkentte imam ve iş adamının öldürülmesinin ardından düzenlenen geniş çaplı operasyonda 600 kişi gözaltına alındı

Mali'nin başkenti Bamako'da, geçen haftalarda artış gösteren güvenlik sorunlarının ardından düzenlenen geniş çaplı operasyonda 600 kişinin gözaltına alındığı veya tutuklandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden İmam Abdul Aziz Yattabare'nin 19 Ocak'ta bıçaklanarak hayatını kaybetmesi ve bir iş adamının evinde saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından Mali hükümeti, başkent genelinde bin 500 güvenlik gücünün görev aldığı bir operasyon başlattı.

Başkentin birçok mahallesinde düzenlenen operasyonun ilk ayağında, aralarında polis tarafından aranan şüphelilerin de bulunduğu 600 kişi gözaltına alındı, veya tutuklandı. Çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonda, çetelerin suç işlemekte kullandığı 200'den fazla motosiklet ve yaklaşık 20 motorlu taşıta el konuldu.

Bamako'nun dış mahallelerindeki operasyonlarda ise yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdul Aziz Yattabare, kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye emir verdiğini ileri süren genç tarafından bıçaklanmıştı.

Yattabare'nin, geçen ay, ülkede, Hollanda merkezli bir vakfın "cinsellik eğitimi altında eşcinselliğe özendiren bir eğitim programı" yürütmesine karşı çıktığı için siyasi hedef haline geldiği belirtiliyor.

İmam Yattabare'nin ardından başkent Bamako'daki önemli vaizlerden İmam Adam Sakho, hırsızlıkla suçlanan iki gencin de bulunduğu 6 kişi tarafından bıçaklanmıştı.

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BAMAKO gözaltı Mali operasyon

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