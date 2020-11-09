Maliye Bakanı Albayrak’ın İstifası Kabul Edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’la evli olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamayla istifa etmesinden bir gün sonra, İletişim Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı kabul ettiğine dair açıklama geldi.

‘‘Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Görevden Af Talebine İlişkin Kamuoyu Açıklaması’’ başlığıyla yapılan açıklamada "Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, Sayın Bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde, sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Albayrak’ın istifası konusunda aradan 24 saat geçmesine rağmen resmi açıklama yapılmamış olması tepkilere neden olmuştu.

Albayrak’ın mesajındaki “at izinin it izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı dönem” gibi ifadelerin “iktidar partisi AKP içerisinde kendisine karşı olan gruplara yönelik sitem” olarak yorumlanmıştı.

