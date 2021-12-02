HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maliye Bakanı değişti: Elvan'ın yerine Nebati geldi

Maliye Bakanı değişti: Elvan'ın yerine Nebati geldi

02.12.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba akşamı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Lütfi Elvan'ın istifasını kabul etti, yardımcısı Nureddin Nebati'yi yeni Maliye Bakanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası'nda (TL) büyük değer kayıplarının yol açtığı baskı devam ederken Maliye Bakanını değiştirdi.

Geçen yıl 10 Kasım'da Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan, bir yıl sonra bu görevini bıraktı. Çarşamba gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati'nin Maliye Bakanlığı'na getirildiği duyuruldu.

Nureddin Nebati Maliye Bakanlığı'na atanması üzerine sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah."

Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı olarak geçen hafta yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da Erdoğan'ın düşük faiz politikasını övmüştü.

Nebati'nin bu paylaşımlardan sonra, Maliye Bakanlığı'na getirilebileceği yorumları yapılmıştı.

Erdoğan düşük faizde ısrarlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası'nın yüzde 20'ye dayanan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi nedeniyle bir süredir TL'de değer kayıpları yaşanıyor. Erdoğan'ın Salı akşamı TRT ortak yayınında, 2023'de yapılacak seçimlere kadar faiz oranlarında düşüşün süreceğini açıklaması TL üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.

Çarşamba günü Merkez Bankası, sadece son bir ay içinde dolar karşısında neredeyse yüzde 30 değer kaybeden lirayı desteklemek için döviz piyasasına müdahale etti, ancak bu müdahale çok etkili olmadı. Türkiye'de enflasyon şu anda yüzde 20'ye yakın seyrediyor. Erdoğan, yüksek faiz oranlarının enflasyona yol açtığını savunuyor ve yüzden faiz indiriminde ısrar ediyor .

AFP,dpa/TY,DW,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Dikkat! Kar ve buzlanma uyarısı geldiDikkat! Kar ve buzlanma uyarısı geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Melih Gökçek'i duyan Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

Melih Gökçek'i duyan Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Mansur Yavaş artık hasmımızdır

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.