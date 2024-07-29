Maliye lüks araç kullananların peşinde! Bu şartı yerine getirmek zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz." mesajı ve talimatıyla harekete geçti. Vergi müfettişleri, lüks araç sahibi olan kişilerin bu araçları hangi gelirle elde ettiğini ve bu geliri beyan edip etmediğini araştırmaya başladı.

GELİR BEYANI ETMEYEN MÜKELLEFLER TESPİT EDİLDİ

Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kar dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi. Bu lüks araçların, 2022, 2023 ve 2024 model Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu tespit edildi.

KAYIT DIŞI GELİRİYLE LÜKS ARAÇ EDİNEN MÜKELLEFLER MERCEK ALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 3 bin aracın gerçek kişi üzerine kayıtlı olduğu, bu kişilerden 2 bininin 7 bin şirkette ortaklıkları bulunduğu ve bunlar arasında sadece 300 şirketin 2022 ve 2023 yıllarında kar dağıttığı görüldü. İncelenen 780 aracın ise mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilirken, bu kişilerin hiçbir gelir kaynağı ise belli değil.

Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve bunlardan 100'ünün karının da 1 milyon liranın altında olduğu ortaya çıktı.

İncelemelerde, mükellef olmayan, bir şirkette ortaklığı ve başka gelir beyanı bulunmayanlara öncelik veriliyor. Ardından, şirket ortaklığı olduğu halde kar dağıtımı olmayan veya başka bir gelir beyanı olmayan mükelleflere yönelik çalışma yapılacak. Bu kapsamda, öncelikle 500 araç sahibi, gelirleriyle uyumlu olmayan bu durumun kayıt dışı kazançlarıyla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için vergi incelemesine sevk edildi.

KAR DAĞITMADI MERCEDES ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, yaptığı incelemeler sonucunda, şirket sahibi kişilerin 2023 yılında 23 milyon lirayı bulan bedellerle Mercedes aldığını ancak şirketlerinin son iki dönemde sadece birkaç milyon lira dönem karı olduğunu ve kar dağıtımında bulunmadığı tespit etti. Yapılan kontrollerde araç bedellerinin şirketlerin banka hesaplarından gönderildiği ancak kayıtlara yansımadığı saptandı.

VDK’nın karşılaştığı diğer örnekte ise, herhangi bir gelir beyanında bulunmayan ve ortaklığı olmayan kişilerin 2023 yılında 27 milyon lira bedelle Bentley taşıt aldığı tespit edildi.

KARA PARA ARAŞTIRILMASI YAPILACAK

Vergi müfettişleri, söz konusu lüks araçların hangi gelir kaynağıyla elde edildiğini tespit edecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesini sağlayacak. Yasal bir kaynak tespit edilemeyenlere ilişkin kara para araştırması da yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başlangıç niteliğindeki bu tür incelemeleri, risk analiz birimlerinin yeni tespitleri çerçevesinde yaygınlaştıracak ve kapsamını genişleterek sürdürecek. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır