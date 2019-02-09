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Maliye’nin en gözde mesleği: Vergi müfettişliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yapan vergi müfettişliği mesleği, son yılların en prestijli meslekleri arasında yer alıyor.

Maliye’nin en gözde mesleği: Vergi müfettişliği

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yapan vergi müfettişliği mesleği, son yılların en prestijli meslekleri arasında yer alıyor. Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, "Ülkenin en iyi üniversitelerinden dereceyle mezun olan öğrenciler de kariyer meslek olarak vergi müfettişliği sınavında ter döküyor" dedi.

Perpa Muhasebe Meslek Grubu tarafından düzenlenen seminerde konuşan VMD İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, kayıtdışı ekonomiyle mücadelede vergi müfettişlerinin önemli rol oynadıklarına dikkat çekti. Perpa Muhasebe Meslek Grubu üyeleriyle VMD üyelerinin katıldığı program Perpa Ticaret Merkezi’nde gerçekleşti. Seminere VMD İstanbul yönetim kurulu üyelerinden Fatih Kaynak ve Ertan Aydoğan da katıldı.

280 bin mükellef incelendi
Vergi müfettişliği mesleğinin son yılların gözde meslekleri arasında olduğunu belirten Deniz, "Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede önemli sonuçlar alan vergi müfettişleri 5 yılda 279 bin 311 mükellefi inceledi. Yıllara göre farklılık gösteren inceleme sayısı şöyle: 2013 yılında 71 bin 352, 2014 yılında 55 bin 284, 2015 yılında 58 bin 676, 2016 yılında 49 bin 817, 2017 yılında 44 bin 182 olmak üzere toplamda 279 bin 311 mükellef incelendi” diye konuştu.

"Gençler arasında vergi müfettişliğine ilgi artıyor"
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu’nda (VDK) 8 bin 244 vergi başmüfettişi, vergi müfettişi, vergi müfettiş yardımcısının görev yaptığını söyleyen Deniz, “Gençler arasında vergi müfettişliğine ilgi artıyor. Ülkenin en iyi üniversitelerinden dereceyle mezun olan öğrenciler de kariyer meslek olarak vergi müfettişliği sınavında ter döküyor” şeklinde konuştu.
Vergi müfettişlerinin genç ve dinamik yapıda olduğuna vurgu yapan Deniz, “Vergi Denetim Kurulu’nda görev yapan vergi müfettişlerinin yüzde 60’ının görev süresi 1-5 yıl, yüzde 20’sinin hizmet süresi ise 6-10 yıl arasında” ifadelerini kullandı.

Maliye’nin en gözde mesleği: Vergi müfettişliği

Maliye’nin en gözde mesleği: Vergi müfettişliği

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