Maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu! İşte Nusret'in külliyesi

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla dünya çapında üne kavuşan etçi Nusret Gökçe'nin, doğum yeri olan Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde külliye yaptırdı.
İşte Nusret'in külliyesi
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Temmuz ayında temeli atılan külliye 4 bin metrekare üzerine kuruldu. İçinde cami, Kuran kursu, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhane bulunan külliyenin yapımı haziran ayında bitecek.
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Külliye hazır hale geldikten sonra müftülüğe devredilecek. Açılış Ramazan Bayramı'nın birince veya ikinci gününde yapılacak.
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4 bin metrekare üzerine kurulan külliyenin maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu.
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Temel atma törenine işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamayan Nusret Gökçe açılışta hazır bulunacak. Açılışa ayrıca ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ali Ağaoğlu ve Ferit Şahenk de katılacak.
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LİSE DE YAPTIRACAKNusret Gökçe, külliyenin ardından üç bin kişinin yaşadığı köyüne lise yaptıracak. Hemşehrilerine söz veren ünlü etçi çevre halkına iş imkânı sağlayacak projelere de imza atacak.
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Kulliyenin en büyük özelliği içinin ve çevresinin mermer olması.
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20 Nisan'da açılması planlanan yapının çevre düzenlemeleri nedeniyle açılışı Haziran ayına ertelendi.
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