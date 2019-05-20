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Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahallle ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bedensel engelli Umut İçin (34), kebap salonu işleten M.K. (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından toplanan öfkeli kalabalık, katil zanlısının işyeri, evi ve otomobiline saldırarak zarar verdi. Öfkeli kalabalığı polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahallle ayağa kalktı

Olay öğleden sonra Gazibey Mahallesi Künkçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede kebap salonu işleten M.K., daha önce 3 yıl Malkara Bedensel Engelliler Derneği başkanlığını yapan Umut İçin ile sokak üzerinde karşılaştı. İddiaya göre, ikili arasında daha önceden bulunan husumet yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Umut İçin'i boğazından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan İçin'i görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 çocuk babası İçin, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan katil zanlısı M.K.'yı olaydan kısa süre sonra üzerindeki suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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ÖFKELİ KALABALIK DAĞITILDI

Cinayetin duyulmasının ardından aralarında öldürülen İçin'in yakınlarının da bulunduğu öfkeli kabalalık, katil zanlısının işyeri, evi ve otomobiline taş ve sopalarla saldırarak zarar verdi. Jandarma ve çevre ilçelerden takviye kuvvetlerle öfkeli kalabalık sakinleştirilerek dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara cinayet

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