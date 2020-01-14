Malkara Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ/PDY kapsamında yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları tespit edilen 176 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen O.O. polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen O.O.’nun açığa alındığı öğrenildi.



PARTNER Bikiniyi çıkardı