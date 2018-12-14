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Malkara-Tekirdağ yolundaki aydınlatma lambası alev aldı, sürücüler zor anlar yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 21:59 | Son Güncelleme

MALKARA-Tekirdağ yolu üzerindeki aydınlatma direği lambası, aşırı ısınma sonucu alev alarak yandı.

Malkara-Tekirdağ yolundaki aydınlatma lambası alev aldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- MALKARA-Tekirdağ yolu üzerindeki aydınlatma direği lambası, aşırı ısınma sonucu alev alarak yandı. Yangın kısa sürüde söndürülürken, ulaşım ise bir süre aksadı.
Yangın, akşam saatlerinde Malkara- Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden sürücüler, aydınlatma direği lambasının yandığını ve yola alevler düştüğünü fark edince, durumu Malkara itfaiyesi ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, lambanın aşırı ısınma sonucu yandığını belirledi. Ekipler, önce yola saçılan alevleri ardından aydınlatma direğindeki yanan lambayı söndürdü. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapıtan yol, daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.

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Malkara-Tekirdağ yolundaki aydınlatma lambası alev aldı, sürücüler zor anlar yaşadıMalkara-Tekirdağ yolundaki aydınlatma lambası alev aldı, sürücüler zor anlar yaşadıMalkara-Tekirdağ yolundaki aydınlatma lambası alev aldı, sürücüler zor anlar yaşadıMalkara-Tekirdağ yolundaki aydınlatma lambası alev aldı, sürücüler zor anlar yaşadı

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