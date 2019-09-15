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Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 23.

Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.
Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri, Meşatlık mevkiindeki Fehmi Özkan Güreş Sahasında binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.
Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri yeni ağası Ergün Bakırhan oldu.
Başpehlivanlık final müsabakasında Kırkpınar’ın başpehlivanı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Serhat Gökmen rakibini yenerek Malkara’nın Başpehlivanı oldu.

Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

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