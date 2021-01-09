HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malkara’da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi

Malkara’da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi

09.01.2021 06:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malkara’da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ Malkara’da kaçak içki sattığı tespit edilen şüpheliler, araçlarıyla kovalamaca sonrası jandarma tarafından yakalandı.Tekirdağ İl Jandarma KOM Şube ekipleri, Malkara İlçe Jandarma ekiplerinde de desteğiyle Malkara - Keşan yolu üzerinde iki otomobili durdurdu.

Tekirdağ Malkara’da kaçak içki sattığı tespit edilen şüpheliler, araçlarıyla kovalamaca sonrası jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma KOM Şube ekipleri, Malkara İlçe Jandarma ekiplerinde de desteğiyle Malkara - Keşan yolu üzerinde iki otomobili durdurdu. Yapılan aramada 165 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. 4 şüphelinin bulunduğu araçlardaki kaçak içkilere el konuldu.
Kaçak içki sattıkları tespit edilen E.G., F.K., C.Ç. ve M.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şahıs hakkında soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Her yerde aranıyordu! Kümeste yakalandıHer yerde aranıyordu! Kümeste yakalandı
51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den kritik aşı açıklaması

DSÖ'den kritik aşı açıklaması

Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!

Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!

Joe Biden'dan flaş Trump açıklaması

Joe Biden'dan flaş Trump açıklaması

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Denizli'de feci olay: Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti

Kolunu makineye kaptırdı, feci şekilde can verdi

Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaat işçisinin feci ölümü!

Saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi tutuklandı

Her yerde aranıyordu! Kümeste yakalandı

20 işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlendi

20 işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlendi

Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Amca ile yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti!

Balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.