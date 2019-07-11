HABER

Malkara'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 20:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Malkara'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Tekirdağ karayolunun Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ istikametine giden Hüseyin Erciyestepe (61) yönetimindeki 34 FU 1020 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti.
Bu sırada karşı yönden gelen Cemal Yosma (51) yönetimindeki 06 MGK 70 plakalı otomobil sürücüsü de ters şeritten gelen cipe çarpmamak için manevra yapınca, karayolun karşı şeridine geçerek karşı yönden gelen Bahri Özden yönetimindeki 34 SB 0358 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler, Hüseyin Erciyestepe, Cemal Yosma, Bahri Özden'le birlikte araçlarda bulunan Murat Gümüşçayır (41), Ercan Yosma (19), Nurten Erciyestepe yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Bahri Özen, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bahri Özden, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Malkara'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıMalkara'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıMalkara'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıMalkara'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
Ankara’da traktörde giden çifte yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralıAnkara’da traktörde giden çifte yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Suriyeli hamile çocuk gelin şiddet mağduruSuriyeli hamile çocuk gelin şiddet mağduru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.