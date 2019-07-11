Malkara'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Tekirdağ karayolunun Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ istikametine giden Hüseyin Erciyestepe (61) yönetimindeki 34 FU 1020 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen Cemal Yosma (51) yönetimindeki 06 MGK 70 plakalı otomobil sürücüsü de ters şeritten gelen cipe çarpmamak için manevra yapınca, karayolun karşı şeridine geçerek karşı yönden gelen Bahri Özden yönetimindeki 34 SB 0358 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler, Hüseyin Erciyestepe, Cemal Yosma, Bahri Özden'le birlikte araçlarda bulunan Murat Gümüşçayır (41), Ercan Yosma (19), Nurten Erciyestepe yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Bahri Özen, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bahri Özden, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

