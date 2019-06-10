HABER

Malkara'da arı paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, ıhlamur ağacına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı.

Malkara'da arı paniği

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, ıhlamur ağacına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Arılar, kısa süreli paniğe neden oldu.
Malkara'nın en işlek caddelerinden biri olan Şehit Selim Vural Caddesi üzerindeki ıhlamur ağacına, yüzlerce bal arısı, oğul verdi. Arıları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri de ilçede arıcılık işi yapanlardan yardım istedi. Bunun üzerine arıcılık yapan Kadir Sarı devreye girdi. Özel kıyafetlerini giyen Sarı, eline aldığı kovanla, itfaiye aracının sepetine binip, arıların bulunduğu yere ulaştı. Kraliçe arıyı kovana koyan Sarı, diğer arıları da duman körüyle kovana yerleştirdi. Bu sırada bölgeye kimse yaklaştırılmadı.
Kovana yerleştirilen arılar daha sonra doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürüldü. Arıların bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Doğanın can dostu olan arılar, oğul verme mevsiminde. Şehir merkezimizde oğul veren arılar da itfaiye ekiplerimiz, hemşerimiz ve arıcılık yapan Kadir Sarı sayesinde, hemşerilerimizin güvenliği için koruma altına alınmıştır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Malkara'da arı paniği

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktüAraç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü
İsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştuİsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Günlük burç yorumları 10 Haziran Pazartesi - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

O teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Taksim Meydanı'nda ilginç anlar! 2,05 metrelik kadınla fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Taksim'de ilginç anlar! Onu görmek için birbirleriyle yarıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.