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Malkara'da bayıltan koşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 15:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, okullar arasında düzenlenen Kurtuluş Koşusu çekişmeli geçerken, bazı öğrenciler baygınlık geçirdi.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, okullar arasında düzenlenen Kurtuluş Koşusu çekişmeli geçerken, bazı öğrenciler baygınlık geçirdi.

Malkara'da 14 Kasım günü düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, ilk, orta ve lise öğrencileri arasında Kurtuluş Koşusu düzenlendi. Malkara-İshakça Mahallesi arasındaki güzergahta 8 kategoride yapılan yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Yaşanabilecek kazalara karşı sağlık ve polis ekipleri önlem aldı. Yarışlarda bazı öğrenciler baygınlık geçirirken, bazı öğrenciler ise yarışı tamamlayamadan kendilerini yere bıraktı. Baygınlık geçiren 1 öğrenci ambulansla hastaneye götürülürken, diğer öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yarışmada derece alan okulların ödülleri, 14 Kasım günü düzenlenecek Kurtuluş kutlamalarında verilecek.

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