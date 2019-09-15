Malkara'da çıkan orman yangınında 800 ağaç zarar gördü 

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iddiaya göre, biçilmiş ayçiçeği saplarının tarlada yakılması sırasında çıkan alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alandaki yaklaşık 800 ağaç zarar gördü.

Yangın, Malkara'nın kırsal Ahmetpaşa Mahallesi'ndeki Ahmetpaşa Devlet Ormanı Kaplıca Tarlaları mevkisinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Malkara Orman İşletme Şefliği 'ne ait 3 arazöz, Malkara Belediyesi'ne itfaiye ekiplerine ait 2 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. İddiaya göre, biçilmiş ayçiçeği saplarının tarlada yakılması sırasında çıkan alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan ormanlık alandaki yangın yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 50 dönümlük alanda etkili olan yangında 800 ağaç zarar gördü.

'CİDDİ BİR AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ'

Yangın sonrası ormanlık alanda incelemede Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yanan alanda kısa sürede ağaçlandırma çalışması başlatacaklarını söyledi. Yurdakul, Hemşerilerimizin biraz daha duyarlı olması lazım. Çünkü gerçekten bir ağaç kolay yetişmiyor. Ormanlarımız bizim ülkemizin akciğerleri. Bu yüzden hepimizin çevre bilinciyle tüm yeşil alanlara sahip çıkması lazım. Ben hemşerilerimi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Yangında daha da büyümeden ihbar eden büyümesini engelleyen hemşerilerimize tüm kamuoyunun huzurunda teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yaz bu yaz kadar orman yangınları olmaz. Hem ülkemizde hem dünyada ciddi yangınlar oldu. Kısa sürede Malkara'da ciddi bir ağaçlandırma çalışması başlatacağız dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

