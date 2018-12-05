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Malkara'da 'kaçak içki' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 18:39 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak şarap ile 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Malkara'da 'kaçak içki' operasyonu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak şarap ile 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara'nın kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde çiftçilik yapan A.Ö.'nün evinde kaçak içki yaptığını tespit ederek baskın yaptı. Evde yapılan aramada şişelenmiş ve varillere doldurulmuş 900 litre kaçak şarap ve 2 adet kalaşnikof tüfek ile 700 mermi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken ev sahibi A.Ö., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Malkara'da 'kaçak içki' operasyonuMalkara'da 'kaçak içki' operasyonuMalkara'da 'kaçak içki' operasyonuMalkara'da 'kaçak içki' operasyonu

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