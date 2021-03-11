HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malkara’da kamyonet takla attı: 1 yaralı

Malkara’da kamyonet takla attı: 1 yaralı

11.03.2021 01:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ş.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Ş.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün, hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Üsküdar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ekip aracına çarptıÜsküdar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ekip aracına çarptı
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?

En Çok Okunan Haberler

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

ABD'nin Texas eyaletinde tüm kısıtlamalar kaldırıldı

ABD'nin Texas eyaletinde tüm kısıtlamalar kaldırıldı

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Üsküdar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ekip aracına çarptı

Üsküdar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ekip aracına çarptı

Astor Piazzolla kimdir? Google'dan Piazzola Doodle'ı...

Astor Piazzolla kimdir?

Google'dan Doodle sürprizi! Astor Piazzolla Doodle oldu

Google'dan Doodle sürprizi! Astor Piazzolla Doodle oldu

Yusuf Ziya Ortaç kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor

Yusuf Ziya Ortaç kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor

Hayatımız bu haberle değişti! İşte koronavirüs salgınında 1 yıl boyunca yaşananlar

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

İstanbul'da havalar ne zaman normale dönecek? Meteorolojiden yağmur uyarısı

Meteorolojiden yağmur uyarısı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.