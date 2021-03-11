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Malkara’da kamyonet takla attı: 1 yaralı

11.03.2021 01:03 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ş.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Ş.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün, hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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