HABER

Malkara'da mezarlığın kapıları çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

Daha önce muslukları çalınan mezarlıkta, bu kez demir kapılar sökülerek götürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, mezarlığın demir kapıları çalındı.

Alınan bilgiye göre, İshakça Mahallesi'ndeki mezarlığın kapılarının yerinde olmadığını gören vatandaşlar, muhtara haber verdi.

Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarlıkta daha önce çeşmelerin şimdi de kapıların çalındığını söyledi.

Temurtaş, bunu yapanların ölüye bile saygısı olmadığını ifade ederek, "Bu kapıyı çalanlar direği ile beraber almışlar. Menteşelerinden sökememiş, betonu kırmış, almış. 'Karnım aç' deseler, ben cebimden para vereyim yeter ki bu şeyleri yapmasınlar. Bir insanın ölüye saygısı olması lazım. Yazık, günah. Bunlar da bir milli servet. Bu kapılar, korunsun diye, hayvanlar girmesin diye yapıldı." diye konuştu.

Bilal Temurtaş, mezarlık kapısını çalan kişi veya kişilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyorTeröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor
18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İshakça Mahallesi Kimliği belirsiz kişi veya kişiler Malkara Mezarlık kapısını çaldlar Muhtar Bilal Temuraş

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Talimat verildi! Dev operasyon başladı

Talimat geldi! Dev operasyon başladı

Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Yıldırım açıkladı! D-100 ve TEM'in altından tüneller geçecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.