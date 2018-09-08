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Malkara'da mezarlık ve çiftlik yakınında anız yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 500 dönüm arazide etkili olan anız yangını, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayvan çiftliği ve mezarlığa sıçramadan söndürüldü.

Malkara'da mezarlık ve çiftlik yakınında anız yangını

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 500 dönüm arazide etkili olan anız yangını, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayvan çiftliği ve mezarlığa sıçramadan söndürüldü.
Malkara'nın Gazibey Mahallesi Asri Mezarlık mevkiinde bugün öğleden sonra anız yangını çıktı. Tarladaki ürün artıklarının tutuşturmasıyla alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede farklı noktalara sıçradı. Yangın yerine yakın çiftlik çalışanları, alevlere kazma kürekle müdahale ederken, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki bir hayvan çiftliği ile mezarlığa sıçramadan güçlükle kontrol altına aldı. Yangında, 500 dönüm alandaki anızlar yandı.
Alevlerin tehdit ettiği çiftlik sahibi Ahmet Becerik, "Ceviz toplarken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarlamızı yaktı. Az kalsın çiftliğimiz kül olacaktı. Allah şükür bir şey olmadı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Malkara'da mezarlık ve çiftlik yakınında anız yangınıMalkara'da mezarlık ve çiftlik yakınında anız yangınıMalkara'da mezarlık ve çiftlik yakınında anız yangınıMalkara'da mezarlık ve çiftlik yakınında anız yangını

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