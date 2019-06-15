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Malkara’da motosiklet hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde bir vatandaşın evinin önünden motosikleti çalındı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Hacıevhat Mahallesi Su Deposu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Mustafa Varna gece saatlerinde yaklaşık 4 bin lira değerindeki motosikletini evinin önüne park etti.

Malkara’da motosiklet hırsızlığı

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde bir vatandaşın evinin önünden motosikleti çalındı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Hacıevhat Mahallesi Su Deposu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Mustafa Varna gece saatlerinde yaklaşık 4 bin lira değerindeki motosikletini evinin önüne park etti. Yarım saat sonra motosikletinin başına giden Varna, park ettiği yerde bulamadı.
Mustafa Varna, polise gidip motosikletinin çalındığı bildirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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